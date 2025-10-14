الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

جنيف (رويترز) – قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الثلاثاء إن دولا، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار.

وقال جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف “لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جدا”، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)