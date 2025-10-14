The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الثلاثاء إن دولا، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار.

وقال جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف “لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جدا”، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

