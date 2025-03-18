الأمم المتحدة: يتعين وقف القتال في غزة والسماح بدخول المساعدات

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر يوم الثلاثاء إنه يتعين وقف أعمال القتال في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع الضرورية إلى القطاع المحاصر.

وتحدث فليتشر خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي بعد أن قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ضربات جوية إسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص مما ينذر بانهيار كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهرين مع توعد إسرائيل باستخدام المزيد من القوة لتحرير رهائنها الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال “الليلة الماضية، تجسدت أسوأ مخاوفنا. استؤنفت الغارات الجوية في جميع أنحاء قطاع غزة. ووردت تقارير غير مؤكدة عن مقتل مئات الأشخاص… مرة أخرى، يعيش سكان غزة في خوف شديد”.

وأضاف “لا يزال العاملون في المجال الإنساني على الأرض… مستعدين لتقديم الدعم المنقذ للحياة للناجين وتنفيذ العمليات الإنسانية. يجب أن يُسمح لنا بذلك”.

وقال فليتشر إن السلطات الإسرائيلية منعت منذ الثاني من مارس آذار دخول جميع الإمدادات المنقذة للحياة، مثل الأغذية والعقاقير والوقود وغاز الطهي، عن 2.1 مليون شخص في غزة، كما رُفضت طلبات الأمم المتحدة لنقل المساعدات الموجودة عند معبر كرم أبو سالم.

وأضاف “هذا المنع الكامل للمساعدات المنقذة للحياة والسلع الأساسية والسلع التجارية سيكون تأثيره كارثيا على الناس في غزة الذين ما زالوا يعتمدون على التدفق المستمر للمساعدات إلى القطاع”.

وتابع قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار أظهر الممكن تحقيقه وأتاح توصيل المساعدات.

وشدد فليتشر على أنه “لا يمكن ولا يتعين قبول العودة إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار أو المنع الكامل لدخول الإغاثة الإنسانية. يتعين حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويتعين احترام القانون الدولي”.

وقال “يتعين عدم العودة إلى أعمال القتال التي حدثت الليلة الماضية”.