الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا إلى ملاجئ في لبنان بسبب الحرب

جنيف 3 مارس آذار (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن 30 ألف نازح على الأقل لجأوا إلى مراكز إيواء في لبنان منذ تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله هذا الأسبوع، ويُتوقع أن ينضم إليهم عدد أكبر بكثير.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية في أنحاء لبنان منذ مس الاثنين، بعد أن أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من يوم الأحد، ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش “تشير التقديرات المتحفظة إلى أن نحو 30 ألف شخص تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية”.

وأضاف “نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق أو ما زالوا عالقين في زحام المرور”.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد النازحين سيرتفع بشكل كبير، مضيفا أن الحكومة اللبنانية فتحت حتى الآن 21 مركز إيواء.

ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى زيادة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، مضيفة أنها تعمل على وضع خطة طوارئ تحسبا لأي تدفقات لاجئين إضافية.

ولدى لبنان أعلى تركز للاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم، إذ يستضيف نحو 1.5 مليون سوري ضمن سكان يبلغ عدد اللبنانيين منهم حوالي أربعة ملايين نسمة.

وفر أكثر من ستة ملايين سوري إلى الخارج بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، ولجأ معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن الغارات الجوية الإسرائيلية تعرض الأطفال في المناطق السكنية اللبنانية لخطر مباشر، إذ قُتل سبعة أطفال وأُصيب 38 آخرون منذ أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس “كل تصعيد جديد يُوسع دائرة الضرر. فالمناطق السكنية والمدارس والبنية التحتية الحيوية تتأثر”.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )