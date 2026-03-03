The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا إلى ملاجئ في لبنان بسبب الصراع

جنيف 3 مارس آذار (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن 30 ألف نازح على الأقل لجأوا إلى مراكز إيواء في لبنان منذ بدء الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش “تشير التقديرات المتحفظة إلى أن نحو 30 ألف شخص تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية”.

وأضاف “نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق أو ما زالوا عالقين في زحام المرور”.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

