الأمم المتحدة “روّعت” بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في الخرطوم

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قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الخميس إنه “روّع” بالتقارير عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في الخرطوم بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في نهاية آذار/مارس.

وأورد تورك في بيان “لقد روّعت بالتقارير الموثوقة عن عمليات إعدام نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين في أحياء في الخرطوم للاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.

وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حربا ضد الجيش بقيادة الزعيم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان منذ نيسان/أبريل 2023.

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم بعد أسابيع من القتال، فيما قال دقلو إن قواته “أعادت تموضعها” فقط.

وقالت لجان المقاومة السودانية، المكونة من نشطاء، الأربعاء مقتل 85 شخصا على الأقل في أسبوع واحد خلال القتال.

ودعا فولكر تورك “قادة الجيش السوداني إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحياة”.

وقال إن مفوضية حقوق الإنسان راجعت “مقاطع فيديو مروعة” على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس تظهر على ما يبدو رجالا مسلحين “يعدمون مدنيين بدم بارد” في جنوب الخرطوم وشرقها.

وأضاف في البيان “في بعض مقاطع الفيديو، يقول الجناة إنهم يعاقبون أنصار قوات الدعم السريع”.

ابو/الح-ح س/الح