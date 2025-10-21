الأمم المتحدة تؤكد أن استمرار وقف إطلاق النار “حيوي” لإيصال المساعدات إلى غزة

afp_tickers

3دقائق

أكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف إطلاق النار “حيوي” لإيصال المساعدات إلى غزة و”إنقاذ أرواح”، داعيا مجددا إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت الناطقة باسم البرنامج عبير عطيفة لصحافيين في جنيف إنّ “استمرار وقف إطلاق النار حيوي. هذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح ومكافحة المجاعة في شمال غزة”.

وأضافت أن “احترام وقف إطلاق النار بشكل تام وعلى المدى البعيد سيُمكّن برنامج الأغذية العالمي من الاستجابة بالقدر المطلوب لهذه الأزمة، ودعم مختلف الشركاء وعمليات التوزيع الميدانية بفعالية”.

وتابعت “لم نتمكن الأحد من إيصال المواد الغذائية إلى غزة عبر المعابر بسبب القتال. نعلم أن وقف إطلاق النار هذا شابته خروق. الأهم هو أن يدوم وأن يبقى الناس وكذلك فرقنا الميدانية، متفائلين”.

وقالت عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته “يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين”.

وأضافت أن “عمليات التوزيع تجري بشكل منظّم وبكرم”، موضحة أن برنامج الأغذية لديه الآن 26 نقطة توزيع مفتوحة في غزة، في مقابل خمس نقاط الجمعة، إلا أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من 145 نقطة تأمل المنظمة بنشرها في مختلف أنحاء القطاع.

وشددت عطيفة على ضرورة فتح كل المعابر، خصوصا لإيصال المساعدات إلى شمال البلاد، حيث يُعدّ الوضع الغذائي “حرجا جدا”.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي يوصل المساعدات حاليا عبر كيسوفيم (وسط شرق) وكرم أبو سالم (جنوب)، إلا أن المنظمة تحتاج للوصول إلى شمال القطاع، لذا تدعو إلى فتح معبر زيكيم بشكل خاص.

وقالت عطيفة “من الضروري أن نتدخل عند هذه المعابر الحدودية”.

والأحد، استهدفت غارات إسرائيلية غزة ردّا على هجمات تقول إسرائيل إنّ حركة حماس نفّذتها.

وكانت هذه الغارات أول ضربات بهذا الحجم تُسجَّل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر بموجب اتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة أميركية.

أغ/رك/الح