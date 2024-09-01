الأمم المتحدة تبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة مع تصاعد القتال

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – بدأت الأمم المتحدة بالتعاون مع السلطات الصحية الفلسطينية في تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة يوم الأحد بعدما وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على فترات توقف قصيرة للقتال في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا من أجل المضي قدما في الحملة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

وبدأت الحملة يوم الأحد في مناطق بوسط قطاع غزة وستنتقل إلى مناطق أخرى خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تتوقف المعارك لثماني ساعات على الأقل على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وتتوقع منظمة الصحة أن تكون هناك حاجة إلى تمديد فترات توقف القتال ليوم رابع وأن تستغرق الجولة الأولى من حملة التطعيم ما يقل قليلا عن أسبوعين.