الأمم المتحدة تبدي “قلقها” لسجن خصوم سياسيين للسلطة في تونس (بيان)

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أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى إصلاحات وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص “المحتجزين تعسّفيا”.

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكرت المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما “تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة”.

وقال تورك إنّ “محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”.

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من أيلول/سبتمبر تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إنّ “رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون”.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.

بعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد “ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني”، مضيفا أنّه “خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين”.

وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ”ضياع العديد من هذه الإنجازات”، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على “الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية… خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات”.

فوغ/ناش/دص