الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا واعدا لبناء “مستقبل أفضل” للبشرية

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تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأحد “ميثاقا من أجل المستقبل” يهدف إلى رسم “مستقبل أفضل” للبشرية، رغم معارضة بعض الدول بما فيها روسيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في العام 2021 فكرة “قمة المستقبل” التي قُدّمت على أنّها “فرصة فريدة” لتغيير مسار تاريخ البشرية.

وكمقدّمة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق الثلاثاء، يتوقع أن يحضر عشرات رؤساء الدول والحكومات هذه القمة التي انطلقت الأحد وتستمر حتى الاثنين.

وبعد مفاوضات شاقة حتى اللحظة الأخيرة، أبدت روسيا معارضتها للنص الأحد، أن ذلك لا يعني أنّها حالت دون اعتماده.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين “لا يمكن اعتبار ذلك تعددية. هذا النص لا يرضي أحدا”.

وأرادت روسيا، بدعم من بيلاروس وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وسوريا، تقديم تعديل يؤكد أن الأمم المتحدة “لا يمكنها التدخل” في الشؤون “الداخلية” للدول، لكن غالبية الأعضاء في الجمعية رفضوا أخذ هذا الاقتراح في الاعتبار.

وقبل انطلاق القمة، كشف غوتيريش عن بعض الاحباط، اذ دعا الدول إلى إظهار “البصيرة” و”الشجاعة” وأيضا “أقصى الطموح” لتعزيز المؤسسات الدولية “التي عفا عليها الزمن” والتي لم تعد قادرة على الاستجابة بفعالية لتهديدات اليوم.

وفي الميثاق، يلتزم القادة تعزيز النظام المتعدّد الأطراف ل”مواكبة عالم متغيّر” و”حماية حاجات ومصالح الأجيال الحالية والمستقبلية” المهدّدة ب”أزمات متواصلة”. وبحسب النصّ، يؤمن هؤلاء القادة “بوجود طريق نحو مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.

ويعرض الميثاق في أكثر من عشرين صفحة، 56 “إجراء” في مجالات تتراوح بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي، أو حتى مكافحة تغير المناخ ونزح السلاح وتطوّير الذكاء الاصطناعي.

– “من الأقوال إلى الأفعال” –

وأكّد ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس، أنّه حتى لو كانت هناك بعض “الأفكار الجيّدة، هذه ليست وثيقة ثورية لإصلاح التعددية بشكل كامل بناء على ما كان قد دعا إليه أنطونيو غوتيريش”.

ويشاركه دبلوماسيون هذا الرأي، إذ يعربون عن تبرّم وعدم اقتناع عندما يُسألون عن الأهداف التي وضعها هذا النص وتأثيره.

ويستخدم أحد هؤلاء الدبلوماسيين عبارات مثل “باهت” و”مخيّب للآمال”، مضيفا “من الناحية المثالية كنا نأمل في أفكار جديدة”.

وكانت مكافحة احترار المناخ إحدى النقاط الحساسة في المفاوضات، حيث غابت الإشارة إلى “الانتقال” بعيدا من الوقود الأحفوري من مسودة النص على مدى أسابيع.

ويعتبر دبلوماسي غربي أنّه رغم الانتقادات وضرورة عدم توقّع أن يؤدي هذا “الميثاق” إلى تحقيق السلام “بين عشية وضحاها”، فإنّه يشكّل “فرصة لتأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، رغم الإطار الجيوسياسي الصعب حاليا”، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تعزيز الثقة بين الشمال والجنوب.

وتطالب الدول النامية بالتزامات ملموسة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتسهيل حصول بعضها على تمويل للتعامل مع آثار التغيّر المناخي.

بدورها، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ المشروع يتضمّن بعض “الالتزامات المهمّة” في مجال التغيّر المناخي، مرحّبة أيضا بعناصر تتعلّق ب”مركزية حقوق الإنسان”.

لكن مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة غير الحكومية لويس شاربونو اعتبر أنّه “يجب على قادة العالم أن يظهروا أنّهم مستعدّون للعمل لضمان احترام حقوق الإنسان”.

ومهما كان محتواه، يبقى “الميثاق” وملاحقه (الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة) غير ملزمة، ما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه بينما تسجّل انتهاكات يومية لبعض المبادئ المطروحة، مثل حماية المدنيين في الصراعات.

وقال غوتيريش السبت “الأمر متروك لنا لبثّ الروح في هذه النصوص. لتحويل الكلمات إلى أفعال، ولاستخدامها من أجل وضع البشرية على طريق أفضل”.

ابد/ناش-الح/نور