الأمم المتحدة تحث الدول على استخدام نفوذها على إسرائيل وحزب الله لتجنب الحرب

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الأمم المتحدة (رويترز) – حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو يوم الجمعة جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على “استخدام ذلك النفوذ الآن” لتجنب تصاعد العنف في الشرق الأوسط، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.

وأطلعت ديكارلو مجلس الأمن على أحدث التطورات بعد الهجمات التي انفجرت فيها أجهزة اتصال لا سلكية لحزب الله مما أدى إلى مقتل 37 شخصا وإصابة الآلاف. ويُعتقد أن الهجمات نفذتها إسرائيل التي لم تؤكد أو تنف ضلوعها في الأمر.

وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة “إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”.

وأضافت “لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا”.

وبدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، وخلال تلك الفترة تبادلت إطلاق النار مع حزب الله وتم إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

واتهم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إسرائيل بتنفيذ الهجمات الإلكترونية التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصال المحمولة في لبنان، وقال أمام مجلس الأمن “لم يعد أحد في هذا العالم بأمان”. وعرض أمام أعضاء المجلس صورة كبيرة ليد ملطخة بالدماء وأصابع مفقودة.

وأضاف “جئنا إلى المجلس ليس فقط دفاعا عن لبنان وضحاياه الأبرياء، بل حفاظا على إنسانيتنا جمعاء طالبين إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة وصريحة وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تخطيطها وتنفيذها وما تشكله من اعتداء سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

وقتلت إسرائيل أحد كبار قادة حزب الله وشخصيات بارزة أخرى في الحركة اللبنانية في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، وتعهدت بشن حملة عسكرية جديدة بهدف تأمين المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن إن إسرائيل لا تسعى إلى توسيع رقعة الصراع لكنها لن تسمح لحزب الله بمواصلة استفزازاته. واتهم سفير إسرائيل حزب الله بانتهاك القانون الدولي.

وأضاف أمام المجلس “إذا لم يبتعد حزب الله عن حدودنا ويعود إلى شمالي نهر الليطاني من خلال الجهود الدبلوماسية، فلن يتبقى لإسرائيل خيار سوى استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان حقوقنا للدفاع عن مواطنينا وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم”.