The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأمم المتحدة تحث على التحقيق في الهجوم “المروع” على مدرسة في إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف 3 مارس آذار آذَار (رويترز) – حث مفوضية الأمم المتحدة السامة لحقوق الإنسان “القوى” المسؤولة عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران دون تسميتها على التحقيق في الواقعة “المروعة” وتقديم المعلومات بشأنها.

ووصفت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية الواقعة بأنها “مروعة”، وقالت في مؤتمر صحفي في جنيف”يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في ملابسات الهجوم. يقع عبء التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوات الأمريكية “لن تستهدف مدرسة عمدا”، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أكثر من 160 شخصا قتلوا في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية