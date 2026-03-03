الأمم المتحدة تحث على التحقيق في الهجوم “المروع” على مدرسة في إيران
جنيف 3 مارس آذار آذَار (رويترز) – حث مفوضية الأمم المتحدة السامة لحقوق الإنسان “القوى” المسؤولة عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران دون تسميتها على التحقيق في الواقعة “المروعة” وتقديم المعلومات بشأنها.
ووصفت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية الواقعة بأنها “مروعة”، وقالت في مؤتمر صحفي في جنيف”يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في ملابسات الهجوم. يقع عبء التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوات الأمريكية “لن تستهدف مدرسة عمدا”، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن أكثر من 160 شخصا قتلوا في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)