الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر المجاعة في “بؤر الجوع”

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روما 17 يونيو حزيران (رويترز) – حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن الجوع الشديد يشتد في 13 “بؤرة” تواجه خطر مجاعة مباشرا ما لم يحدث تدخل عاجل، مشيرا إلى أن من هذه البؤر السودان وجنوب السودان واليمن والصومال وشمال شرق نيجيريا وقطاع غزة.

• وصدر التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للمنظمة الدولية.

• وحذر التقرير من أن الانعدام الحاد في الأمن الغذائي قد يتفاقم في تلك البؤر بين يونيو حزيران ونوفمبر تشرين الثاني 2026، إذ تعد الصراعات العامل الرئيسي في جميع الحالات تقريبا.

• وتفاقمت الأزمة بسبب خفض التمويل.

• وانخفض الدعم المخصص للمساعدات الغذائية والزراعية بنحو 59 بالمئة بين 2022 و2025، ويتعرض نحو 266 مليون شخص لانعدام حاد في الأمن الغذائي.

• وقال كارل سكاو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي “لا يمكن تجاهل التحذيرات الواردة في هذا التقرير”.

• أدى الصراع في الشرق الأوسط وتفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى مزيد من الاضطراب في سبل العيش والأسواق ووصول المساعدات.

• وحثت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة على اتخاذ إجراءات مبكرة ومكثفة للحيلولة دون المزيد من التدهور.

• وفي غزة، تحسنت الأوضاع منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025، لكنها لا تزال هشة، إذ يعاني 1.6 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي.

• وفي السودان، لا يزال خطر المجاعة قائما في مناطق متعددة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مجاعة كارثية في 2026.

• وتتدهور الأوضاع بسرعة في الصومال وشمال شرق نيجيريا، حيث يزيد الجفاف والنزاع والنزوح على مدى سنوات من مخاطر المجاعة في مناطق محددة.

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(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)