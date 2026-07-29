الأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة الغربية

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من أوليفيا

جنيف 29 يوليو تموز (رويترز) – حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، قتل 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام مقارنة مع 17 قتيلا طوال عام 2025. وتقول السلطة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا على يد المستوطنين منذ بداية العام.

وشهد يوم الجمعة مقتل أربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين، كان أحدهما يعمل منسقا أمنيا لمستوطنة إسرائيلية مجاورة، عندما اقترب حشد من المستوطنين الإسرائيليين بعضهم مسلحون من قرية تل الفلسطينية جنوب غربي نابلس.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان “هاجم مستوطنون وقوات أمن إسرائيلية، الذين غالبا ما يعملون معا، السكان واعتدوا على العائلات ودمروا وصادروا الممتلكات وأحرقوا المساجد”.

ولم ترد حكومة ولا جيش إسرائيل بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن عنف المستوطنين والأعمال التي تعادل الضم المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قد تفاقمت خلال العامين الماضيين منذ أن قالت محكمة العدل الدولية في يوليو تموز 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فيها غير قانونيين وإنه يجب الانسحاب منها. ورفضت إسرائيل في ذلك الوقت هذا الرأي ووصفته بأنه “خاطئ جوهريا” ومنحاز.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، وسجلت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومسؤولون فلسطينيون ارتفاعا حادا في هجمات المستوطنين.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الشهر الجاري على تخصيص 1.3 مليار شيقل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الضم الكامل للضفة الغربية، هذه الخطوة بأنها “تاريخية”. وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول أن المستوطنات غير قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية ، هو موقف تعترض عليه إسرائيل، وأنها عقبة رئيسية أمام السلام.

وتشير إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالأرض التي تقول إنها محل نزاع وإن اليهود عاشوا عليها منذ آلاف السنين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل من القدس – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)