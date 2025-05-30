الأمم المتحدة تحذّر من أن كل سكان غزة معرّضون للمجاعة

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أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنّ جميع سكان قطاع غزة معرّضون لخطر المجاعة، بينما تتصاعد الضغوط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الى القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل حملتها السياسية الى جانب حملتها العسكرية. إذ أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجمعة أن إسرائيل ستبني “الدولة اليهودية الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، بينما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير إلى استخدام “القوة الكاملة” لدخول غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، إنّ “غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم”، مشيرا الى أن “100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة”.

ويعاني قطاع غزة وضعا إنسانيا خطيرا وسط أزمة جوع مستفحلة، رغم بدء إدخال مساعدات قليلة قبل أيام، بعد حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين.

– “قطرة في محيط” –

وأشار لايركه إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 900 شاحنة محمّلة بمساعدات إنسانية منذ رفع الحصار جزئيا، لكن حتى الآن لم تدخل إلا 600 شاحنة إلى منطقة التفريغ في غزة، بينما نُقلت حمولة عدد قليل منها فقط الى داخل القطاع.

وقال المتحدث الأممي إن هذا “مجرّد قطرة في محيط”، مشيرا الى أن مهمة توزيع المساعدات تواجه “قيودا تشغيلية جعلتها إحدى أكثر عمليات المساعدة المعوّقة ليس فقط في عالم اليوم، بل في التاريخ الحديث”.

في سنغافورة، اعتبر الرئيس الفرنسي الجمعة أنّ الدول الأوروبية يجب أن “تشدّد موقفها الجماعي” ضد الدولة العبرية، إذا لم تستجب بشكل مناسب للوضع الإنساني في غزة.

وأكد أن التحرّك ضروري “في الساعات والأيام المقبلة”.

وأضاف أن الغرب يخاطر “بفقدان كل مصداقيته أمام العالم” إذا “تخلى عن غزة… وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال منتدى حوار شانغريلا الدفاعي “رفض المعايير المزدوجة”.

كما اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”.

وعلى الأثر، ردّت إسرائيل متهمة الرئيس الفرنسي بشنّ “حرب صليبية على الدولة اليهودية”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “لا يوجد حصار إنساني. هذا كذب فاضح”. وأضافت “لكن عوضا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، في إشارة الى هجوم حماس عام 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجمعة إن إسرائيل ستبني “الدولة اليهودية الإسرائيلية” في الضفة الغربية، وذلك غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في المنطقة.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه “هذا ردّ قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضا رسالة واضحة لماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض”.

– مقترح هدنة –

واستأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس بعد هدنة استمرّت ستة أسابيع، وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع وخطفوا خلال هجوم الحركة غير المسبوق على الدولة العبرية والذي تسبب بحرب مدمّرة.

وحتى الآن، فشلت المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرّة منذ حوالى 20 شهرا في غزة، في تحقيق أي تقدّم.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أنّ إسرائيل وافقت على اقتراح أميركي جديد بشأن وقف إطلاق النار. غير أنّ حركة حماس اعتبرت أنّ المقترح “لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا”.

وردا على ذلك، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى استخدام “كامل القوة” في قطاع غزة.

وقال عبر تطبيق تلغرام متوجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “بعدما رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار”.

وأضاف “يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، من دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها”.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس دونالد ترامب والموفد الأميركي ستيف ويتكوف “أرسلا إلى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وأيّدته”.

ولم تؤكد إسرائيل موافقتها على المقترح الجديد.

وكانت مصادر في حماس ذكرت الأسبوع الماضي أن الحركة قبلت اقتراحا أميركيا لهدنة، إلا أن الحركة أوضحت أمس أن الاقتراح الأخير مختلف ويستجيب لمطالب إسرائيل.

وقال مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات إن المقترح الأميركي الجديد يشتمل على هدنة لستين يوما يمكن تمديدها حتى سبعين، وإفراج حماس خلال الأسبوع الأول عن خمسة رهائن أحياء وتسعة متوفين، مقابل إفراج الدولة العبرية عن معتقلين فلسطينيين، على أن تتمّ في الأسبوع الثاني عملية تبادل ثانية تشمل العدد نفسه من الرهائن الأحياء والأموات.

أما الاقتراح الذي كانت أعلنت حماس موافقتها عليه، فينص، وفق مصدر فلسطيني، على 70 يوما من الهدنة مقابل الإفراج عن عشر رهائن على دفعتين”، خمس في الأسبوع الأول، وخمس قبل انتهاء الهدنة، وعلى أن يتزامن ذلك مع مفاوضات “حول وقف إطلاق نار دائم بضمانات أميركية”.

– قتلى –

على الصعيد الميداني، أفاد الدفاع المدني في غزة وكالة فرانس برس عن مقتل 22 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع الجمعة، من بينهم سبعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في جباليا شمال القطاع.

وأظهرت لقطات لفرانس برس، فلسطينيون يبكون أمام جثث أقاربهم في مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد الغارة.

وقال محمود الغاف وهو جار عدد من الضحايا، “مدنيون نائمون في منزلهم، البيت دُمّر عليهم”، و”الأطفال مقطّعون أشلاء”.

وقال محمود نصر الذي فقد أقاربه “لا نريد شيئا، أوقفوا الحرب فقط”.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

كما تحتجز حماس جثمان جندي إسرائيلي قتل في حرب سابقة في غزة عام 2014.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة في غزة عن مقتل أكثر من 54249 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

لمى-بفي/الح-ناش/رض