الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا على القائمة السوداء للعنف الجنسي

29 مايو أيار (رويترز) – أضافت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إسرائيل وروسيا إلى قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي في الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى الإعلان عن قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي تقرير جوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات العام الماضي، وجه الأمين العام تحذيرا لإسرائيل وروسيا بشأن إمكانية إضافتهما هذا العام إلى قائمة الأطراف “المشتبه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو كونها مسؤولة عنها”.

ويفعل التقرير ذلك ويتضمن وصفا مروعا للانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية والروسية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، العدو اللدود لإسرائيل، والتي أدى هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في غزة، مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على إكس أمس الخميس إن تصنيف إسرائيل مع الجماعة المسلحة يمثل “انحدارا جديدا”.

وأضاف “هذا قرار سياسي! لا علاقة له بالحقائق والواقع!” في منشور آخر للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، والذي ذكر أنه أبلغ بذلك خلال مكالمة هاتفية مع جوتيريش.

ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

ولا يترتب على الإدراج في القائمة تلقائيا اتخاذ تدابير عقابية محددة مثل العقوبات، رغم أن الإشارة إلى الأسماء علنا وفضحها يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة الدول المعنية، كما يمنع من يتم إدراجهم في القائمة بشكل متكرر من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال دانون إن إسرائيل ردت بالتفصيل على كل ادعاء ودعت ممثلي الأمم المتحدة لزيارة البلاد وفحص الوضع، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس “نظرا لأن أنطونيو جوتيريش اختار انتهاك كل معايير الصدق والنزاهة والمهنية، قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام وستنتظر حتى يتم تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة”.

ومن المقرر تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام.

وردا على سؤال حول تعليقات دانون في إحاطة إعلامية روتينية أمس الخميس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “يمكنني أن أقول لكم من وجهة نظر الأمين العام، إن بابه يظل مفتوحا أمام ممثلي إسرائيل، مثل 192 دولة عضو أخرى ودولتين مراقبتين”.

*حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي

جاء في تقرير هذا العام أن في 2025 “تحققت الأمم المتحدة من وقائع متعددة للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، بما في ذلك استخدامه ضمن أشكال التعذيب، ضد 14 رجلا وسبع نساء وتسعة أولاد وفتاة من قطاع غزة والضفة الغربية”.

وقال إن 13 حالة وقعت في 2025، و18 حالة في 2023 و2024.

وأضاف التقرير “تضمنت الانتهاكات الاغتصاب، بما في ذلك باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، ومحاولة الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق النار المتعمد على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، والتفتيش الجسدي والتفتيش الداخلي دون مبرر أمني واضح، والتعرية القسرية والتهديد بالاغتصاب”.

وذكر التقرير “تم ارتكاب جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، التي تكررت في بعض الحالات، ضد تسع ضحايا، غالبيتهن من غزة”، مشيرا إلى أن الجناة من القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية، وأن الجرائم وقعت بشكل أساسي أثناء الاحتجاز والاستجواب وفي عدة مواقع، بما في ذلك المعسكرات العسكرية، وكذلك عند نقاط التفتيش وأثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن الناجين شملوا صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه في بعض الحالات، تم تصوير الانتهاكات بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك حالة اغتصاب.

وأضاف التقرير أن العنف الجنسي ضد المعتقلات شمل في الغالب تهديدات بالاغتصاب، والتعرية القسرية، واللمس غير المرغوب فيه، والتفتيش الجسدي المهين أو المذل دون مبرر، بينما تعرض الرجال والفتيان للاغتصاب ومحاولات الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية.

وتابع التقرير أن هذا أدى إلى إصابة خمسة ضحايا من الذكور بنزيف شديد في المستقيم أو تورم استمر لعدة أيام أو أسابيع.

وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا تحققت من 310 حالات عنف جنسي مرتبط بالنزاع ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الروسية.

وأضاف التقرير أن هذه الحالات، التي شملت الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، وتشويه الأعضاء التناسلية، والصعق بالكهرباء، والضرب على الأعضاء التناسلية، طالت 280 رجلا و26 امرأة وأربع فتيات.

(شارك في التغطية رامي أيوب من القدس وديفيد برونستروم من واشنطن – إعداد سلمى نجم وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )