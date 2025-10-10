The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأمم المتحدة تدعو إلى “وقف استخدام القوة غير الضرورية” ضد المتظاهرين في مدغشقر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات في مدغشقر الجمعة إلى “التوقف عن استخدام القوة غير الضرورية” في أعقاب التظاهرات في أنتاناناريفو والتي أسفرت عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين.

وتجمع آلاف المتظاهرين مجددا الخميس في عاصمة مدغشقر، استجابة لدعوة من المجموعة التي أطلقت حركة احتجاجية قبل أسبوعين ضد انقطاع المياه والكهرباء، تحولت لاحقا حركة معارضة للسلطة.

وذكر بيان للمفوضية العليا نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة “نتلقى تقارير مقلقة عن استمرار عنف عناصر الدرك ضد المتظاهرين”.

وجدد فولكر تورك في البيان دعوته قوات الأمن إلى “وقف استخدام القوة غير الضرورية واحترام الحق في حرية تأليف الجمعيات والتجمع السلمي”.

والخميس في أنتاناناريفو، تعرّض رجل للملاحقة ثم الضرب المبرح من قبل قوات الأمن، وتُرك فاقدا للوعي على الأرض قبل أن يقوم الصليب الأحمر بإسعافه، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص برصاص مطاط، وأصيب اثنان آخران بجروح ناجمة عن قنابل صوتية، وفق صحافيي وكالة فرانس برس وتقارير صادرة عن منظمات طبية.

كلف/رك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية