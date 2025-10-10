الأمم المتحدة تدعو إلى “وقف استخدام القوة غير الضرورية” ضد المتظاهرين في مدغشقر

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات في مدغشقر الجمعة إلى “التوقف عن استخدام القوة غير الضرورية” في أعقاب التظاهرات في أنتاناناريفو والتي أسفرت عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين.

وتجمع آلاف المتظاهرين مجددا الخميس في عاصمة مدغشقر، استجابة لدعوة من المجموعة التي أطلقت حركة احتجاجية قبل أسبوعين ضد انقطاع المياه والكهرباء، تحولت لاحقا حركة معارضة للسلطة.

وذكر بيان للمفوضية العليا نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة “نتلقى تقارير مقلقة عن استمرار عنف عناصر الدرك ضد المتظاهرين”.

وجدد فولكر تورك في البيان دعوته قوات الأمن إلى “وقف استخدام القوة غير الضرورية واحترام الحق في حرية تأليف الجمعيات والتجمع السلمي”.

والخميس في أنتاناناريفو، تعرّض رجل للملاحقة ثم الضرب المبرح من قبل قوات الأمن، وتُرك فاقدا للوعي على الأرض قبل أن يقوم الصليب الأحمر بإسعافه، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس ووفق ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص برصاص مطاط، وأصيب اثنان آخران بجروح ناجمة عن قنابل صوتية، وفق صحافيي وكالة فرانس برس وتقارير صادرة عن منظمات طبية.

