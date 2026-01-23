الأمم المتحدة تدعو إيران إلى “وقف القمع” وتمدد مهمة تقصي الحقائق

دعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية الجمعة إلى “وقف قمعها الوحشي”، ومددت ولاية بعثة تقصي الحقائق حول إيران ووسعت صلاحياتها، بعدما أدى قمع الحراك الاحتجاجي إلى مقتل الآلاف وبينهم أطفال.

وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في إيران، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء قمع السلطات للتظاهرات، قائلا إن قوات الأمن استعملت “الذخيرة الحية” ضد المحتجين.

وأعرب تورك عن أسفه لمقتل “آلاف” الإيرانيين، متحدثا عن “تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية”، وعن “مئات الجثث في مشرحة، مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر”.

وقال “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيّما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة”.

وتابع “أطالب السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وأطالب بوقف كامل لعقوبة الإعدام”.

وقد لاقت تعليقاته صدى واسعا خلال الجلسة الخاصة للمجلس، والتي عقدت بطلب من بريطانيا وألمانيا وأيسلندا ومولدافيا ومقدونيا الشمالية وبدعم دول أخرى.

– تمديد مهمة تقصي الحقائق –

وقالت وزيرة الخارجية الأيسلندية ثورغيردور كاترين غونارسدوتير في الاجتماع “عندما تصبح الحكومة نفسها مرتكبة للانتهاكات، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي التحرك”.

أضافت “لا يمكن لهذا المجلس والعالم إشاحة النظر. يجب أن يتوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وعمليات القتل الجماعي”.

في الاجتماع الذي انتقدته إيران بشدة، أقرت الهيئة المكونة من 47 عضوا قرارا يعرب عن “قلق عميق إزاء النطاق غير المسبوق للقمع العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل قوات الأمن” في إيران.

ووافق المجلس على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران.

وصوّت 25 عضوا وعارض سبعة القرار في الهيئة المكونة من 47 عضوا، فيما امتنع الباقون عن التصويت.

يمدد القرار ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في إيران لمدة عامين، علما أنه تم تشكيلها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في أعقاب حملة قمع موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

كما يلحظ النص تمكين البعثة من النظر في “اتهامات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخيرة والمستمرة، والجرائم المرتكبة في ما يتعلق بالاحتجاجات”.

ويمدد النص المعتمد أيضا ولاية المقرر الخاص المعني بإيران لمدة عام.

وقال مكتب تورك ومنظمات غير حكومية تتابع حصيلة حملة القمع، إن مهمتهم يعرقلها حجب الإنترنت المستمر منذ أكثر من أسبوعين من قبل طهران.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء عن مقتل 3117 شخصا، في أول حصيلة رسمية للاحتجاجات، فيما وثّقت منظمات مقتل أكثر من خمسة آلافق شخص، محذّرة من أن الحصيلة الفعلية قد تبلغ 25 ألفا.

– “ازدواجية معايير” –

انحسرت الاحتجاجات إلى حد كبير، لكن تورك حذّر من أن “القتل في شوارع إيران ربما يكون قد هدأ… إلا أن الوحشية مستمرة”.

واستنكر المفوض الأممي لحقوق الإنسان “التطور المروِّع” بعدما أعلن مسؤولون إيرانيون أنه لن يكون هناك أي تساهل مع “مثيري الشغب” والموقوفين المقدّر عددهم بالآلاف كذلك.

وأوضح تورك “أشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات المتضاربة الصادرة عن السلطات الإيرانية بشأن ما إذا كان سيتم إعدام معتقلين على خلفية الاحتجاجات”.

وأشار إلى أن إيران “لا تزال من بين الدول التي تتصدر قائمة الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم”، إذ أفادت تقارير بإعدامها ما لا يقل عن 1500 شخص خلال العام الماضي.

كما نددت سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز بـ”استخدام إيران البغيض لعقوبة الإعدام”، مؤكدة أنه “في المتوسط، يتم إعدام حوالي ستة أشخاص يوميا في إيران”.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ميشال سيرفونيد أورسو “يجب أن تكون هناك محاسبة على الأحداث المروعة التي وقعت في الأسابيع الماضية، ويجب تحقيق العدالة لجميع الذين قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية والتعبير عن مطالب مشروعة”.

من جهته، انتقد السفير الإيراني علي بحريني اجتماع الجمعة ووصفه بأنه “استعراض” و”أداة ضغط ضد إيران”.

وأضاف “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعترف بشرعية أو صحة هذه الجلسة الخاصة، ولا بالقرار المتمخض عنها”.

تلقت إيران دعما من عدد من الدول التي اعتبرت أن قرار عقد الجلسة “مسيّس” ويعكس “ازدواجية معايير”.

وقال السفير الصيني جيا غايد إن بلاده “تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حقوق الإنسان”.

