الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في ضربة قتلت موظفا بالمنظمة في غزة

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(رويترز) – دعت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق في قصف استهدف داري ضيافة تابعين لها في غزة وأسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة خمسة آخرين.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحفي “يندد الأمين العام بشدة بجميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة، ويدعو إلى إجراء تحقيق شامل”.

وأضاف “يؤكد على ضرورة إدارة جميع النزاعات بطريقة تضمن احترام المدنيين وحمايتهم”.

وأشار حق إلى أنه من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن إسقاط أو إطلاق الذخائر المتفجرة على موقعي إقامة الموظفين.