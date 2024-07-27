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الأمم المتحدة تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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القاهرة (رويترز) – حث منسق الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان وقائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد أن تسبب هجوم في المنطقة في سقوط قتلى وزيادة حدة التوتر.

وأدى هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في مرتفعات الجولان المحتلة إلى مقتل 12 شخصا بينهم أطفال يوم السبت. واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الهجوم وتعهدت بالرد لكن الحزب نفى مسؤوليته.

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