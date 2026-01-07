الأمم المتحدة تدين “الفصل العنصري” الإسرائيلي و”خنق” حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية

afp_tickers

4دقائق

حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأربعاء من تصاعد “الآثار الخانقة” للسياسات الإسرائيلية “التمييزيّة” على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها باتت “تتشابه مع نظام التمييز العنصري”.

وقالت المفوضية في تقرير إن “التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة (..) تدهور بشكل كبير” في السنوات الماضية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير “هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية (..) كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية”.

وأضاف “هذا بشكل خاص يمثل واحدا من أشكال التمييز والفصل العنصري الخطيرة، وهو يتشابه مع نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقا”.

وتابع تورك “سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفي، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون. فكل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الإسرائيلية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية”.

وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية “تتعامل مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، مما ينجم عنه معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية”.

وأضاف التقرير أيضا أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون “لمصادرة واسعة النطاق لأراضيهم، والحرمان من الوصول إلى الموارد (..) والملاحقة الجنائية من قبل المحاكم العسكرية، حيث يتم فيها انتهاك حقوقهم”.

وطالب تورك إسرائيل بإلغاء “جميع القوانين والسياسات والممارسات التي تٌكرس التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين على أساس العرق أو الدين أو الأصل الأثني”، وأيضا بـ”إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك جميع المستوطنات واخلاء المستوطنين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

واعتبرت المفوضية أن هذا التمييز يزيد من حدّته “العنف المتفشي لقوات الامن الإسرائيلية والمستوطنين”.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ووثّق التقرير “أنماطاً من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالا أخرى من عنف الدولة و المستوطنين (..) وأمثلة عديدة لاستخدام القوة المميته عمدا دون مبرر، وبطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين، بنية واضحة للقتل”.

واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بـ”الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.

وخلص إلى وجود “أسباب وجيهه للاعتقاد أن عمليات الفصل، والتمييز، والاخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للابقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين”.

نل/خلص/ع ش