الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتعدّه اعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف قادة من حماس في قطر الأسبوع الماضي، يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وحض على “المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون”.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح جلسة طارئة بشأن الهجوم إن “الهجوم الذي شنّته إسرائيل على المفاوضين في الدوحة في 9 أيلول/سبتمبر هو انتهاك صادم للقانون الدولي”.

واستهدفت إسرائيل قادة حماس الأسبوع الماضي بضربات في العاصمة القطرية أسفرت عن مقتل خمسة من أعضاء حماس ومسؤول أمني قطري.

وقوبل الهجوم بتنديد دولي واسع بما في ذلك من البلدان الخليجية الحليفة للولايات المتحدة، أبرز داعم لإسرائيل.

وفي مستهل جلسة طارئة للمجلس لبحث الضربة، وصف تورك الهجوم الإسرائيلي بأنه “اعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم”.

وأضاف “أدينها وأدعو هذا المجلس وكل الحكومات إلى القيام بالأمر ذاته”.

وأعلن المجلس الاثنين أنه سيلتئم لعقد عاشر جلسة نقاش طارئة منذ تأسيسه عام 2006 بعد طلبين رسميين من البلدان المنضوية في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

وردّت إسرائيل بغضب إذ قال سفيرها لدى الأمم المتحدة دانيال ميرون لصحافيين إن ذلك يمثّل “فصلا معيبا جديدا في انتهاكات مجلس حقوق الإنسان المتواصلة”.

واتهم المجلس بأنه “مجرّد منصة للدعاية المناهضة للإسرائيل يتجاهل الحقائق القاسية على الأرض والفظاعات التي ترتكبها حماس”.

وأفاد تورك بأن هجوم إسرائيل في التاسع من أيلول/سبتمبر “انتهك حق الحياة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف أن “استهداف أطراف منخرطة في وساطة مدعومة دوليا على أراضيها يقوّض دور قطر الرئيسي كوسيط وراع للسلام”.

وتابع “إنه هجوم على الجهود العالمية الرامية إلى حل النزاعات سلميا”.

ودعا تورك المجلس إلى “تأكيد الأهمية الكبيرة لعمليات التفاوض والدعوة إلى المحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون”.

