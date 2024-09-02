الأمم المتحدة تستضيف محادثات في طرابلس لحل أزمة المصرف المركزي الليبي

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(رويترز) – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس يوم الاثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات بالبلد المصدر للطاقة.

اندلعت الأزمة عندما تحركت فصائل من غرب البلاد هذا الشهر للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد تابع لها، مما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

وارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الاثنين، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها أواخر الأسبوع الماضي، مع استمرار توقف صادرات النفط الليبية وتراجع المخاوف إزاء رفع إنتاج أوبك+ اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت البعثة في بيان أن ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي شاركوا في المناقشات التي استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.

وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى “تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية”.

وتابعت “اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق”.