الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة دولية حول التزامات إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين

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الأمم المتحدة (رويترز) – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ودول.

ووافقت الجمعية العامة بأغلبية 137 صوتا من أصل 193 دولة لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.