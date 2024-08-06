الأمم المتحدة تطلب مساعدة مجلس الأمن في التصدي لمجاعة في السودان

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – ناشد مسؤولون كبار بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي أن يقدم المساعدة في وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان “عبر الحدود وخطوط القتال وجوا وبرا” للتصدي لمجاعة يعاني منها موقع واحد على الأقل في شمال دارفور.

واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن يدرس المجلس المؤلف من 15 عضوا السماح بعبور المساعدات من المعابر الحدودية مثل أدري من تشاد. لكن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش وروسيا التي تتمتع بحق النقض في المجلس قالتا يوم الثلاثاء إنه لا توجد حاجة إلى تحرك من مجلس الأمن.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد للمجلس “إذا حدثت مجاعة.. فنحن مستعدون للتعاون معكم، وسنفتح المعابر لأي مساعدات إنسانية. إنها ليست الحكومة التي أفتخر بتمثيلها هنا هي التي تمنع المساعدات الإنسانية”.

وقال مرصد عالمي للجوع وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببت في مجاعة في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور.

ورفضت الحكومة السودانية هذا التقرير، بينما أبدت روسيا شكوكها بشأنه.

واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل نيسان من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويقع مخيم زمزم في منطقة تعد آخر معقل مهم لقوات الدعم السريع في دارفور. وتحاصر قوات الدعم السريع المنطقة ولم تصل أي مساعدات إلى المخيم المترامي الأطراف منذ أشهر.

وقالت إيديم ووسورنو مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء “حين تحدث المجاعة، فهذا يعني أننا تأخرنا كثيرا. وهذا يعني أننا تخاذلنا. وهذا يعني أننا، المجتمع الدولي، تقاعسنا”.