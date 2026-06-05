الأمم المتحدة تطلق نداء لزيادة المساعدات للبنان

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من أوليفيا لو بواديفان

جنيف 5 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أنها ستزيد إلى المثلين المبلغ الذي تقول إنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وانزلق لبنان إلى الحرب الإقليمية الأوسع نطاقا في أوائل مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من طهران صواريخ على إسرائيل تضامنا مع إيران بعد بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي عليها، لتشن إسرائيل بعد ذلك حملة جوية وبرية واسعة على لبنان.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 3500 شخص قتلوا في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. ولا تميز بياناتها بين المدنيين والمقاتلين.

وتقول إسرائيل إن 26 من جنودها وأربعة مدنيين قُتلوا في هجمات حزب الله منذ ذلك الحين.

وستطلق الأمم المتحدة اليوم الجمعة نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639.9 مليون دولار.

وتلقت 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو أيار.

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة عمران رضا “في الأشهر الثلاثة الماضية، واجه السكان المحليون في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية”، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى وتزايد وتيرة النزوح والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

وأضاف “الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفاقم يوما بعد يوم”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)