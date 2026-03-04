الأمم المتحدة تعبر عن انزعاجها إزاء مقتل عشرات الفتيات بضربة على مدرسة إيرانية

جنيف 4 مارس آذار (رويترز) – عبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن “انزعاجها الشديد” إزاء مقتل عشرات الفتيات إثر قصف طال مدرسة الشجرة الطيبة للبنات جنوب إيران والذي أسفر بحسب التقارير عن مقتل أكثر من 160 طفلة.

وتعرضت المدرسة الواقعة في ميناب لقصف يوم السبت في أول أيام الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين إن القوات الأمريكية “لم تكن لتستهدف مدرسة عمدا”.

وذكرت إسرائيل أنها تجري تحقيقا في الواقعة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان “تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن غارات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، والتي أسفرت عن إصابة أطفال وصدمات نفسية، وأودت بحياة الكثير من الأطفال”.

وأضافت اللجنة أنه يجب حماية الأطفال من تداعيات الحروب.

وتتألف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من 18 خبيرا مستقلا، وتُعنى بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي حق الأطفال في التعليم إلى جانب حمايتهم من العنف.

وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء ما وصفها “بالجهات التي تقف وراء الهجوم الدامي على مدرسة للبنات في إيران” على التحقيق في الحادثة وتقديم معلومات عنها، دون أن يحمل أي جهة المسؤولية.

وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني قد أثار القضية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في رسالة بتاريخ الأول من مارس آذار ووصف الهجوم بأنه “غير مبرر” و”إجرامي”.

(إعداد سلمى نجم ومروة غريب للنشرة العربية )