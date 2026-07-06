الأمم المتحدة تعتمد قرارا بفتح تحقيق عاجل بشأن مدينة الأبيض السودانية

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جنيف 6 يوليو تموز (رويترز) – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين قرارا يستنكر تصاعد أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات هناك.

وحذرت بريطانيا، التي قادت الجلسة، في وقت سابق من ارتكاب فظائع واسعة النطاق، إذ حشدت قوات الدعم السريع قواتها حول إحدى أكبر مدن السودان، مما يعيد للأذهان الفظائع التي ارتكبت في الفاشر بشمال دارفور العام الماضي.

وقالت إليانور ساندرز، سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان، أمام المجلس”ينبغي ألا تتكرر مثل هذه الفظائع”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)