الأمم المتحدة تعقد جلسة بشأن مدينة الأبيض بالسودان هذا الأسبوع

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جنيف 30 يونيو حزيران (رويترز) – قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض بالسودان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط تحذيرات بريطانية من خطر وقوع فظائع واسعة النطاق.

وجاء القرار عقب تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها يحتشدون حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع.

ووصفت سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز الوضع بأنه “يشبه الحصار”، إذ حُوصر آلاف الأشخاص وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة.

وقالت أمام المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا “يواجه ما يصل إلى 500 ألف مدني خطر التعرض لفظائع واسعة النطاق… لا يمكننا السماح بتكرار فظائع كان من الممكن تجنبها”.

وحظي القرار أيضا بدعم من ألمانيا وأيرلندا والنرويج وهولندا، وستُعقد الجلسة في الثالث من يوليو تموز. وامتنع وفد السودان عن مخاطبة المجلس اليوم الثلاثاء.

وقالت ساندرز إن لندن تعتزم تقديم اقتراح إلى المجلس المكون من 47 عضوا يوم الجمعة، دون الخوض في التفاصيل.

ولا يملك المجلس أي صلاحيات قانونية، لكن بإمكانه التصويت على بدء تحقيقات تُستخدم أحيانا كأدلة في قضايا جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)