الأمم المتحدة تعلن السماح لموظفيها المحتجزين في صنعاء بحرية التحرك داخل المجمع الأممي

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن موظفيها الدوليين الذين احتجزهم المتمردون الحوثيون عقب اقتحام مجمّعها في صنعاء، باتوا أحرارا في التنقل داخله، فيما أُطلق سراح خمسة موظفين محليين.

وكان مكتب الأمم المتحدة في اليمن أشار السبت إلى أن قوات أمن تابعة للحوثيين “اقتحمت” المجمع.

ويحتجز المتمردون الحوثيون ممثل اليونيسف في اليمن، البريطاني بيتر هوكينز، ضمن 20 من موظفي الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب إن “جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الخمسة عشر باتوا الآن أحرارا في التنقل داخل مجمّع المنظمة في صنعاء، وهم على تواصل مع هيئاتهم وعائلاتهم”، مضيفة أن “الموظفين الخمسة المحليين المحتجزين منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر في المجمّع نفسه أُطلق سراحهم”.

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن التابعين للحوثيين خرجوا من مجمع الأمم المتحدة.

في الأشهر الأخيرة، أُوقف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

في منتصف أيلول/سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة نقل مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن رسميا من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مدينة عدن.

وتتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقرا في عدن بعدما سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014.

وأدى النزاع المتواصل منذ أكثر من عشر سنوات في اليمن، أحد أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

