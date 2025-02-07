الأمم المتحدة تفتح تحقيقا في الانتهاكات في شرق الكونغو الديموقراطية

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أعطى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الضوء الأخضر لفتح تحقيق في الانتهاكات المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر الهجوم الخاطف لحركة إم23 المسلحة المدعومة بقوات رواندية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا للصحافيين في جنيف “اليوم يريد العالم أن ينتهي الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية بسرعة. كما أنها إشارة إلى أن العالم يريد أن يتم الكشف عن هوية الجلادين ومعاقبتهم”.

وأضاف أن “هذه علامة على التضامن العالمي مع شعبنا الذي يعيش الآن تحت الاحتلال الرواندي”.

واعتمدت الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذي قدمته جمهورية الكونغو الديموقراطية في نهاية دورة استثنائية.

وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه “إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود البلاد”، مشيرا إلى أن خطر تصعيد العنف في المنطقة “أعلى من أي وقت مضى”.

عقد الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا عضوا، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث سيطرت حركة إم23 على مدينة غوما الأسبوع الماضي، وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤازرة قوات رواندية.

وتقول رواندا إنها تريد القضاء على “القوات الديموقراطية لتحرير رواندا” التي أسسها زعماء من الهوتو شاركوا في الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994، إضافة إلى رغبتها في حماية أقلية التوتسي في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأكد السفير الرواندي في جنيف جيمس نغانغو للمجلس أنه “بعد سقوط غوما، ظهرت أدلة جديدة على هجوم وشيك واسع النطاق على رواندا”.

من جهته، قال السفير الفرنسي جيروم بونافون إن “الاغتصاب الجماعي للنساء في سجن غوما يوم 27 كانون الثاني/يناير، إذا تأكد، من المرجح أن يشكل جريمة حرب؛ كما هي الحال بالنسبة لمقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية الذين يتعين عليهم أن يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم في حماية المدنيين. ولا ينبغي أن تمر هذه الجرائم دون عقاب”.

كما أعرب السفير الصيني تشين شو عن إدانة بلده “الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام”.

– عدالة –

يدعو القرار حركة إم23 ورواندا إلى “الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو”.

وسيتم إجراء التحقيق على مرحلتين.

من المقرر أن يقوم فولكر تورك بتشكيل “بعثة لتقصي الحقائق” على وجه السرعة. وسيتعين عليها تقديم تقرير كامل في أيلول/سبتمبر.

ويتعين على خبراء البعثة خصوصا “جمع وتجميع وتحليل الأدلة” المتعلقة بالانتهاكات و”تحديد الأشخاص والكيانات المسؤولة قدر الإمكان”، كما يوضح القرار.

وستتولى بعد ذلك المهمة “لجنة تحقيق مستقلة”، وهي أعلى مستوى من لجان التحقيق التابعة للمجلس.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات من النزاع، يواصل الجيش الكونغولي التراجع في شرق البلاد في ظل تقارير عن ضعف تدريبه وتفشي الفساد في صفوفه.

وقال تورك إنه “منذ 26 كانون الثاني/يناير، قُتل نحو 3000 شخص وجُرح 2880 آخرون. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”، مضيفا أنه “قلق للغاية بشأن انتشار الأسلحة وارتفاع خطر تجنيد الأطفال”.

ويقوم فريقه بالتحقق من اتهامات متعددة حول الاغتصاب والعبودية الجنسية في مناطق القتال.

ويحاول المجتمع الدولي والدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة، خوفا من اندلاع حرب إقليمية. وتدعو كينشاسا إلى فرض عقوبات على كيغالي.

ابو/م ن-ح س/ص ك