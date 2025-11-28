The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة تندد “بالقتل الصارخ” لفلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة عن فزعه لمقتل فلسطينيين اثنين على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الحادث يصل فيما يبدو إلى مستوى الإعدام دون محاكمة.

وذكر المتحدث جيريمي لورانس في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف “هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون”.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الرجلين اللذين قتلا يوم الخميس بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

