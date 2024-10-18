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الأمم المتحدة تندد باستخدام إسرائيل أساليب “تشبه الحرب” في الضفة الغربية

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جنيف (رويترز) – ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب “تشبه الحرب” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن تسعة فلسطينيين قُتلوا هناك خلال أسبوع.

وذكر المتحدث باسم المكتب ينس لايركه للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف “القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بالغة بشأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس”.

وأضاف أن تسعة أشخاص، من بينهم طفل، قُتلوا في الفترة من الثامن إلى 14 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.

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