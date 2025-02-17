الأمم المتحدة توجه نداء لتوفير 6 مليار دولار لمساعدة السودان

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ناشدت الأمم المتحدة الاثنين توفير 6 مليارات دولار لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في السودان جراء الحرب التي شردت الملايين الذين فروا من الظروف “المروعة”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ومفوضية اللاجئين في نداء مشترك إن الهدف هو تقديم المساعدة لنحو 26 مليون شخص هذا العام.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين وقصف المنازل والأسواق والمستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

أدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

وأكدت الهيئات الأمميتان أن ما يقرب من ثلثي سكان السودان بحجة إلى مساعدات طارئة، في حين تواجه أجزاء واسعة من البلاد ظروف المجاعة.

وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان “السودان حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد صادمة. المجاعة تتفاقم. وباء العنف الجنسي ينتشر. والأطفال يُقتلون ويُصابون. والمعاناة مروعة”.

وأشار فليتشر إلى أن خطة الأمم المتحدة ستوفر “شريان حياة لملايين الأشخاص”.

وأكدت الأمم المتحدة أنها ستحتاج أيضا إلى 1,8 مليار دولار لدعم 4,8 مليون شخص – سواء من اللاجئين السودانيين أو مجتمعاتهم المضيفة – في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا.

ونقل البيان عن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “اليوم، أصبح ثلث سكان السودان نازحين”، مشددا على أن “عواقب هذا الصراع المروع الذي لا طائل منه امتدت إلى ما هو أبعد من حدود السودان”.

نل/شي/ص ك