الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان “الهجمات” على أسطول الصمود وإيطاليا ترسل فرقاطة

afp_tickers

7دقائق

دانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء، “الهجمات” التي طالت أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة قبالة سواحل اليونان ليلا، في وقت قررت إيطاليا إرسال فرقاطة عسكرية لمساعدته.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى وقف “الهجمات” على الأسطول، مطالبة بتحقيق “مستقل”.

وكان الناشطون المؤيدون للفلسطينيين أعلنوا أنّهم استُهدفوا ليل الثلاثاء-الأربعاء بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحافي عبر تطبيق إنستغرام الأربعاء، إنّ “إسرائيل تحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين”.

ويسعى الناشطون للوصول إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع و”كسر الحصار الإسرائيلي” المفروض عليه.

وأعلن المسؤولون عن الأسطول أن الهجوم وقع عندما كانت سفُنه تبحر جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وكتب “أسطول الصمود العالمي” في بيان أنّ “عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، و(تمّ) التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب”.

وتعليقا على ذلك، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “أريد أن أجدّد التأكيد… على ضرورة احترام حرية الملاحة وقفا للقانون الدولي. هذا هو الأهم. لذلك، لا يجوز تنفيذ هجوم، أو شنّ أي غارة بطائرة مسيّرة، أو الاستيلاء على أي سفينة، ونرفض استخدام القوة ضد الأسطول”.

في إيطاليا، دانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الهجوم، ولكنّها اعتبرت إنّ الأسطول كان مبادرة “خطيرة وغير مسؤولة” لتقديم المساعدات التي يمكن لحكومتها أن تنقلها في غضون ساعات قليلة.

من جانبه، أرسل وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو فرقاطة تابعة لسلاح البحرية لمساعدة الأسطول.

وقال في بيان “لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن +الأسطول+.. سمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية المتعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية والتي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن”.

وقال وزير الخارجية أنتونيو تاياني إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة “المواطنين الإيطاليين وأعضاء في البرلمان ونواب البرلمان الأوروبي” على متن الأسطول.

كذلك، اعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء أن بلاده سترسل سفينة تابعة للبحرية “لضمان إنقاذ مواطنينا وإعادتهم الى إسبانيا عند الضرورة”.

واضاف من نيويورك “فليكن واضحا لحكومة إسرائيل أن اسبانيا ستحمي مواطنيها وستقوم بذلك دبلوماسيا وسياسيا”.

وعلى متن الأسطول حوالى 60 إيطاليا، بينهم أربعة برلمانيين.

وفي المجمل، يضمّ 51 سفينة ويؤكد مشاركة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من 45 دولة.

– “13 هجوما” –

وبحسب الناشطة الألمانية في مجال حقوق الإنسان ياسمين أكار، فإنّ خمسة من قوارب الأسطول تعرّضت لهجوم وقد تم رصد “15 إلى 16 مسيرة”.

وأظهر مقطع مصور نشر على صفحة الأسطول الرسمية انفجارا قال إنه صور من إحدى سفن الأسطول “سبيكتر” عند الساعة 01,43 من فجر الأربعاء (الساعة 22,43 ت غ الثلاثاء).

من جانبه، قال النائب البولندي فرانيك ستيرزيوسكي في منشور عبر منصة إكس إنّ “13 هجوما” وقع على عشر سفن في المجمل، مشيرا إلى أنّ ثلاثا منها تعرّضت “لأضرار”.

في إسرائيل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس إنّ الدولة العبرية “لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتال نشطة ولن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني”، مجددا الاقتراح القاضي بأن ترسو سفن الأسطول في عسقلان في إسرائيل.

والأسطول الذي أبحر في وقت سابق من أيلول/سبتمبر من برشلونة كان قد أفاد بتعرّضه لهجومين بطائرات مسيّرة حين كان راسيا قبالة تونس.

وسبق لإسرائيل أن منعت محاولتين مماثلتين في حزيران/يونيو وتمّوز/يوليو.

– أكثر من 65 ألف قتيل –

وردا على سؤال فرانس برس، قال خفر السواحل اليونانيون إنّ قارب دورية تابعا لوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” اقترب من احدى سفن الاسطول، من دون أن يعاين أي أضرار.

وأوضحت متحدثة باسمهم أنّ “غرفة عمليات خفر السواحل أُبلغت بالحادث حوالى الساعة 2,30 (23,30 بتوقيت غرينتش). وتوجّه قارب دورية تابع لفرونتكس إلى موقع الحادث. لم تُسجّل أي أضرار. وأشار أشخاص على متن احدى السفن إلى الحادث، لكن لم يتسنّ التأكد من وقوعه فعليا”.

ولم تتمكن فرونتكس من تحديد ما إذا كان الحادث المفترض قد وقع في المياه الدولية أم لا.

وفي اتصال مع فرانس برس، أكدت الوكالة أنّ طاقم السفينة أكد أنّه “ليس بحاجة إلى مساعدة”.

وأعلنت الأمم المتحدة في آب/أغسطس المجاعة في أنحاء من قطاع غزة الذي دمرته الحرب والخاضع لحصار إسرائيلي محكم منذ نحو عامين ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعطلت الولايات المتحدة مجددا الأسبوع الماضي تبني مجلس الأمن لمشروع قرار يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبوقف لإطلاق النار.

في 16 أيلول/سبتمبر خلصت لجنة تحقيق دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في غزة.

وقتل في قطاع غزة منذ بدء الحرب أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 47 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 25 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

بو-بس/بم-غ ر-ناش/ب ق