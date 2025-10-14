The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء بفتح جميع المعابر إلى غزة للسماح بإدخال المساعدات الحيوية بالنسبة للقطاع المدمّر.

وأكدت الهيئتان الدوليتان بأن الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتطلب فتح المعابر للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من المجاعة.

وقال الناطق باسم الصليب الأحمر كريستيان كاردون للصحافيين في جنيف “هذا ما يدعو إليه العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الساعات الأخيرة، وهو ضمان إمكان فتح جميع نقاط الدخول نظرا إلى الاحتياجات الهائلة”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه “نحتاج إلى أن يتم فتحها كلّها”.

وأقر بأن بعض المعابر حاليا “مدمّرة جزئيا” بينما توجد حاجة لإزالة الأنقاض من شوارع في غزة لإفساح المجال لدخول الشاحنات.

وقال “ندعو إلى إصلاحها (المعابر) ليكون بالإمكان تشغيلها”.

وفي 22 آب/اغسطس، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة بعدما حذّر خبراء من أن 500 ألف شخص يواجهون تهديدا “كارثيا”.

من جانبها، اتّهمت إسرائيل حماس بافتعال الأزمة وسرقة المساعدات.

وأكد ليركه الثلاثاء أن الأمم المتحدة لديها 190 ألف طن من المساعدات المعدّة بانتظار إدخالها إلى غزة.

ابو-نل/لين/ع ش

