الأمن الروسي يعلن توقيف المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال مسؤول عسكري

أعلن جهاز الأمن الروسي (إف إس بي) الأحد أن المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع في موسكو نُسبت الى أوكرانيا، أوقف في دبي وسُلّم لروسيا عقب فراره الى الإمارات العربية المتحدة.

واستهدف الجنرال فلاديمير أليكيسييف الجمعة بعيارات نارية عدة ونُقل الى المستشفى، بعد سلسلة اغتيالات في روسيا والأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، طالت مسؤولين في الجيش وسياسيين محليين وآخرين يؤيدون الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه العمليات.

وفلاديمير أليكسييف الذي نجا هو المساعد الأول لرئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف الذي يترأس أيضا الوفد الروسي الى مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وقال جهاز الامن الروسي إن مواطنا روسيا من مواليد 1960 يُعتبر “المنفذ المباشر للجريمة”، “أوقف وسُلّم لروسيا” بعدما فرّ الى دبي.

وأضاف الجهاز كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية أن أحد شركائه أوقف في موسكو، فيما نجحت امرأة، هي شريكة ثالثة، في الفرار الى أوكرانيا.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات على أليكسييف (64 عاما) للاشتباه بدوره في هجمات الكترونية نُسبت الى روسيا، فضلا عن اتهامه بتدبير هجوم استخدم فيه غاز للأعصاب وطال المعارض الروسي سيرغي سكريبال العام 2018 في المملكة المتحدة.

وورد في نبذته الشخصية الرسمية أنه تميز في عمليات استخباراتية في سوريا، حيث تدخلت موسكو عسكريا العام 2015 دعما لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في وجه الفصائل المعارضة والجهاديين.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف بالوقوف خلف محاولة اغتيال أليكسييف، والسعي عبر ذلك الى إفشال المباحثات الجارية بوساطة أميركية للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.

