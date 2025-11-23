The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأمن السيبراني الإماراتي يحذّر من أن 79% من المسافرين عرضة لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من أن 79% من المسافرين يعرّضون بياناتهم الشخصية للخطر عند شحن أجهزتهم من منافذ غير موثوقة في الأماكن العامة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني، في تصريحات لـ”وام”، أن تجاهل إجراءات الحماية واستخدام منافذ شحن غير آمنة قد يؤدي إلى سرقة البيانات وكلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة على الهواتف بدون علم المستخدم.

وأوضح المجلس أن بعض منافذ الشحن العامة تكون مزودة ببرمجيات أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يعرف بـ “هجمات الشحن الخبيث”، من خلال بروتوكولات نقل الوسائط أو الصور التي تُفعل تلقائيا عند توصيل الأجهزة.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية