الأمن السيبراني الإماراتي يحذّر من أن 79% من المسافرين عرضة لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية

حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من أن 79% من المسافرين يعرّضون بياناتهم الشخصية للخطر عند شحن أجهزتهم من منافذ غير موثوقة في الأماكن العامة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأكّد مجلس الأمن السيبراني، في تصريحات لـ”وام”، أن تجاهل إجراءات الحماية واستخدام منافذ شحن غير آمنة قد يؤدي إلى سرقة البيانات وكلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة على الهواتف بدون علم المستخدم.

وأوضح المجلس أن بعض منافذ الشحن العامة تكون مزودة ببرمجيات أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يعرف بـ “هجمات الشحن الخبيث”، من خلال بروتوكولات نقل الوسائط أو الصور التي تُفعل تلقائيا عند توصيل الأجهزة.

