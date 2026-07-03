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الأمن السيبراني الإماراتي يعلن نجاح التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي

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أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة.

وأضاف أنه تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى العالم.

م ل/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية