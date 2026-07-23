الأمن الغذائي تحسّن في غزة لكنه لا يزال هشّا (الأمم المتحدة)

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشّين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا.

وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في روما، إلى “تحسن في الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة”، لكنها “حذّرت من أن هذا التقدم المنجز بفضل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والتغذية والزراعة والصحة، لا يزال هشّا”.

وأضافت أن هناك زيادة “كبيرة” في المساعدات الغذائية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

تم تسليم طرود غذائية إلى نحو 1,5 مليون شخص في أيار/مايو، في حين تلقى نحو 700 ألف شخص مساعدات نقدية، وحصل 60 في المئة من الأطفال دون الخامسة على دعم غذائي.

وكان توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، دعا الشهر الماضي إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع فوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول السلع، مثل المعدات الطبية والوقود.

وذكر برنامج الأغذية العالمي مؤشرات أولية في القطاع تفيد بإمكان “استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، في حال تمكّن المزارعون ومربّو الماشية من الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، والأصول الإنتاجية، والدعم البيطري، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة اللازمة للري”.

وأشارت الوكالة الأممية إلى قطاع الثروة الحيوانية “حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33 في المئة في المناطق التي استمر فيها تقديم الدعم”.

لكنها حذّرت من أن “هذا الأمر له حدود، ما لم تُرفع القيود المفروضة على ما يدخل إلى القطاع”.

ألحقت الحرب التي استمرت عامين بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في غزة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة يتعذر الوصول إليها، وأن 3 في المئة فقط صالحة للاستغلال حاليا.

لجم/ح س/ب ق