الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قضى ثلاثة أشخاص السبت في حوادث ناجمة عن أمواج عاتية في جزيرة تينيريفي السياحية الإسبانية، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية.

ونقلت مروحية رجلا سقط في المياه عند شاطئ لا غوانشا (شمال)، وأُعلنت وفاته فور وصوله إلى المستشفى جراء إصاباته، بحسب عناصر الإنقاذ.

وأتى ذلك بعد العثور على جثة رجل في المياه بالقرب من شاطئ إل كابيزو في جنوب الجزيرة. وأعلنت وفاته في مكان الحادث بعدما حاول عناصر الإنقاذ ثم فرق الطوارئ الطبية إنعاش قلبه.

وجرفت موجة عاتية في بويرتو دي لا كروز في شمال تينيريفي، عشرة أشخاص. وأنقذت الشرطة المجموعة بمساعدة عدد من المارة، لكن امرأة كانت تعاني من سكتة قلبية ولم تنجح محاولات إنعاشها.

ونقل التسعة الآخرون للعلاج في المستشفى، وحال ثلاثة منهم حرجة.

لا تزال جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني تتبع له تينيريفي، وتقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، في حال تأهب بسبب مخاطر الأمواج على السواحل. ودعت السلطات السكان إلى تجنّب الأرصفة والشواطئ واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

دس/رك/كام

