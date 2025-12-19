The Swiss voice in the world since 1935
الأميرة النروجية ميته ماريت قد تخضع لعملية زرع رئة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن القصر الملكي النروجي الجمعة أن الأميرة ميته ماريت التي تعاني مرضا رئويا مزمنا، ستخضع على الأرجح لعملية زرع رئة بعد “تدهور ملحوظ” في صحتها.

شُخّصت زوجة ولي العهد هاكون البالغة 52 عاما، عام 2018 بمرض التليّف الرئوي، وهو مرض مزمن يُسبب صعوبة في التنفس، واضطرت مرارا لأخذ إجازات مرضية أو تقليص جدول أعمالها الرسمي.

وقال الأستاذ في قسم الأمراض الرئوية في مستشفى ريكشوسبيتاليت آري مارتن هولم “نقترب من المرحلة التي ستكون فيها زراعة الرئة ضرورية، ونجري الاستعدادات اللازمة لإجرائها عندما يحين الوقت”.

وأضاف بحسب ما ورد في بيان للقصر “في هذه المرحلة، لم يُحدّد بعد موعد إدراج اسم الأميرة على قائمة الانتظار للخضوع لعملية زرع رئة”.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، ألغت الأميرة مرة جديدة ارتباطاتها العامة لتلقي العلاج.

وأوضح القصر الجمعة أنّ “اختبارات عدة أجرتها الأميرة هذا الخريف أظهرت تدهورا واضحا في صحتها”.

