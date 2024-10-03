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الأمين العام الجديد لحلف الأطلسي في أوكرانيا لتقديم الدعم

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التقى الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، بعد يومين على تسلمه مهامه لطمأنة أوكرانيا الى دعم الحلف في مواجهة الوضع الصعب على الجبهة.

وتحدث رئيس الوزراء الهولندي السابق إلى وسائل الإعلام في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني.

وتسلّم روته قيادة الحلف الثلاثاء من سلفه ينس ستولتنبرغ، في وقت حساس مع تقدّم روسيا في ميدان المعركة فيما يتزايد نفوذ الصين، وقبل أسابيع من انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.

ويعد روته من أشد داعمي أوكرانيا وسبق أن زارها مرات عدة منذ الغزو الروسي، وتعهد روته أن يواصل الحلف دعمها في ظل قيادته.

وكان الرئيس الأوكراني رحّب بتسلم روته قيادة الحلف الأطلسي مذكرا إياه بهدف بلاده: الانضمام إلى الناتو بعضوية كاملة.

وعرض روته بالتفصيل الأولويات الثلاث لولايته التي تمتد أربع سنوات وهي دعم أوكرانيا وتعزيز “دفاعنا الجماعي”، فضلا عن تطوير الشراكات الدولية التي التزم بها الناتو. 

بور/نور/الح

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