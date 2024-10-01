الأمين العام الجديد لحلف الأطلسي ليس “قلقا” من احتمال فوز ترامب في الانتخابات الأميركية

afp_tickers

5دقائق

أكد مارك روته الذي تولى الثلاثاء رسميا قيادة حلف شمال الأطلسي، استمرار دعم التحالف العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه ليس قلقا بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقبيل توليه مهامه رسميا خلفا للنروجي ينس ستولتنبرغ، قال رئيس الوزراء الهولندي السابق للصحافيين “لست قلقا. أعرف المرشحين جيدا وعملت مع دونالد ترامب لأربع سنوات”.

ويخيم الفوز المحتمل للملياردير الأميركي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر على أروقة مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل حيث لا تزال تتردد أصداء تهديد الرئيس الأميركي السابق بانسحاب بلاده من التحالف.

والتقى روته ترامب مرات عدة، وتمكن من تحديه خلال لقاء جمعه به في 2018 في واشنطن. كما كسب ثقته عندما أيده لجهة ضرورة تقاسم الأعباء المالية للحلف على نحو أفضل بين الأميركيين والأوروبيين.

وتثير كيفية معالجة مارك روته لهذه القضية ترقبا، وخصوصا أنه دعا دائما الى التقشف، حتى مع فوز المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس. وتعود المطالب الأميركية بإعادة ضبط التوازن داخل الحلف إلى ما قبل ولاية ترامب (2017-2021).

– ثلاث أولويات –

عرض روته بالتفصيل الأولويات الثلاث لولايته التي تمتد أربع سنوات: دعم أوكرانيا وتعزيز “دفاعنا الجماعي”، فضلا عن تطوير الشراكات الدولية التي التزم بها الناتو بالفعل مع دول ثالثة.

وتسلم روته مهامه من سلفه النروجي ينس ستولتنبرغ الذي قاد حلف الأطلسي لعشر سنوات، في مقر الحلف، في إطار اجتماع المجلس الأطلسي، الهيئة السياسية للناتو التي تضم سفراء الدول الأعضاء.

وافتتح ينس ستولتنبرغ (65 عاما) الاجتماع قرابة الساعة 10,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) واختتمه مارك روته (57 عاما).

وأكد ستولتنبرغ الثلاثاء أن الحلف الأطلسي بقيادة مارك روته “في أيد أمينة”. الرجلان يعرفان الواحد الآخر جيدا، فقد مثل روته بلاده عندما كان رئيسا لوزراء هولندا في قمم الحلف الأطلسي مدى 14 عاما. كما التقى رئيس الوزراء النروجي السابق قبل أن يتولى الأخير قيادة التحالف العسكري.

– تحديات جمة –

وتنتظر الأمين العام الجديد للحلف تحديات جمة، على ما ذكر السفير الكرواتي ماريو نوبيلو خلال اجتماع المجلس الأطلسي.

فالحرب لا تزال مشتعلة في أوكرانيا، على حدود الحلف الأطلسي، بعد مرور عامين ونصف عام على الهجوم الروسي. ولذلك، يتعين على روته أن يضمن خلال اجتماعه الرئيسي الأول – اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر – الحفاظ على أعلى مستوى من الدعم العسكري الغربي الحاسم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، مع تزايد الضغوط لإنهاء هذه الحرب والبدء بمفاوضات.

وتعهد روته الثلاثاء أمام السفراء “تعزيز دعمنا لأوكرانيا وتقريبها أكثر من الناتو”.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء نيته العمل “بفاعلية” مع روته بهدف “تعزيز الأمن الاوروبي-الاطلسي وشراكتنا مع الحلف، في وقت تواصل أوكرانيا طريقها نحو انضمام كامل الى حلف الأطلسي”.

ولكن ينبغي عليه في المقام الأول البت بين رغبة كييف في الانضمام إلى الحلف في أسرع وقت، ومعارضة العديد من الدول الأعضاء، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، لهذا المسعى.

كما وعد بضمان جهوز الناتو في مواجهة التهديد الروسي. ولهذا، حذر من أنه سيتحتم إنفاق المزيد.

وقال “ليس هناك خيار مجاني إذا أردنا أن نرقى إلى مستوى التحديات التي تنتظرنا”.

يأتي ذلك فيما لم تنجح سوى 23 دولة عضوا في الحلف من أصل 32 في تحقيق الهدف المحدد قبل عشر سنوات والمتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق العسكري.

ويؤكد العديد منها الحاجة إلى المزيد لمواجهة الكرملين.

وب/ريم/ب ق