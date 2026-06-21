The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الأمين العام لحزب الله: سنتعامل مع أي انتهاك من جانب إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم اليوم الأحد إن إسرائيل لن تبقى في لبنان، مضيفا أن الجماعة سترد على أي انتهاك من الجانب الإسرائيلي.

وجاءت تصريحاته في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية