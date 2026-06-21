الأمين العام لحزب الله: سنتعامل مع أي انتهاك من جانب إسرائيل

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القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم اليوم الأحد إن إسرائيل لن تبقى في لبنان، مضيفا أن الجماعة سترد على أي انتهاك من الجانب الإسرائيلي.

وجاءت تصريحاته في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)