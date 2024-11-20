الأمين العام لحزب الله: نظرنا في مقترح الهدنة ووقف إطلاق النار “مرتبط برد إسرائيل”

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بيروت (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم في كلمة بثها التلفزيون يوم الأربعاء إن الجماعة نظرت في اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع إسرائيل وأبدت ملاحظاتها عليه، وإن وقف الأعمال القتالية أصبح الآن بين يدي إسرائيل.

جاءت تصريحاته في كلمة مسجلة تم بثها بعد ساعات قليلة من إعلان المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أنه سيتوجه إلى إسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق بشأن وقف القتال، وذلك بعد يومين من الاجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، بما في ذلك جلستان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله.

وقال قاسم إن الجماعة المدعومة من إيران اطلعت على مسودة الاتفاق الأمريكية وقدمت ملاحظاتها.

وأضاف “هذه الملاحظات قُدّمت للمبعوث الأمريكي وتم النقاش معه فيها بالتفصيل… الملاحظات التي أبديناها تدل بأننا موافقون على هذا المسار للتفاوض غير المباشر من خلال دولة الرئيس بري”.

لكنه رفض فكرة أن تظل إسرائيل قادرة على الاستمرار في ضرب حزب الله حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، قائلا إنه يتعين عدم السماح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان.

وقال قاسم إن الاتفاق يعتمد الآن على رد إسرائيل و”جدية” رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن الجماعة ستواصل التفاوض والقتال في نفس الوقت.

وبشكل خاص، قال إن أي ضربات على وسط بيروت ستقابل بنيران حزب الله على تل أبيب. وأطلقت الجماعة صواريخ على تل أبيب يوم الاثنين بعد أن ضرب قصف إسرائيلي قلب بيروت وأسفر عن سقوط قتلى يومي الأحد والاثنين.

وأسفرت معركة إسرائيل المستمرة منذ عام مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3500 شخص في لبنان، أغلبهم في الشهرين الماضيين، وتسببت في الكثير من الدمار في جنوب البلاد وشرقها والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال قاسم إنه بعد سريان وقف إطلاق النار، ستساعد جماعة حزب الله في إعادة بناء لبنان إلى جانب الدولة اللبنانية، وستظل لاعبا في المشهد السياسي اللبناني، مع تقديم “مساهمة فعالة” لانتخاب الرئيس. وأدت الانقسامات السياسية في لبنان إلى جعل المنصب شاغرا لأكثر من عامين.