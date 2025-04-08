الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: التوسع العسكري الصيني “صادم”

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وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته التوسع العسكري الصيني بأنه “صادم” خلال زيارة إلى اليابان بدأها الثلاثاء وتهدف إلى “إظهار” قوة الحلف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال روته في مقابلة نشرتها صحيفة “جابان تايمز” “يجب ألا نكون ساذجين بشأن الصين. إن نمو قواتها المسلحة واستثماراتها في صناعة الدفاع وقدراتها الدفاعية أمر صادم”.

تصريحات روته جاءت خلال زيارته قاعدة يوكوسوكا البحرية ومقاولا دفاعيا يابانيا الثلاثاء قبل لقائه وزير الدفاع جين ناكاتاني سعيا لتعزيز التعاون.

وقال روته لناكاتاني إن “حلف شمال الأطلسي واليابان يتشاركان القيم نفسها ونواجه تحديات مشتركة في كثير من الأحيان”.

وتابع “إن الصين وكوريا الشمالية وروسيا بصدد تعزيز تدريباتها العسكرية وتعاونها، بما يقوّض الاستقرار العالمي”، مشدّدا على أن ما يحصل بين ضفتي الاطلسي “يؤثر على ما يحصل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والعكس صحيح”.

ولفت إلى “ضرورة قيام تعاون أوثق بين اليابان وحلف شمال الأطلسي في عالم يزداد خطورة”.

وجاءت تصريحات ناكاتاني متوافقة مع ما قاله روته، مع سعي اليابان إلى تنفيذ خطة تمتد سنوات عدة تلحظ زيادة الإنفاق الدفاعي بما يمكّنها من مواجهة تهديدات متغيّرة.

ويلتقي روته رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء.

تتزامن الزيارة مع ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

كما يطالب حلفاءه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتعزيز قدراتهم العسكرية للرد على الصين واحتواء كوريا الشمالية.

وقال روته “ترغب الولايات المتحدة بشكل متزايد في أن يكون لحلف شمال الأطلسي دور أكبر (في المنطقة). ليس بالمعنى المقصود في المادة الخامسة، بل من حيث إظهار القوة، ودعم بعضنا داخل الناتو”.

تنص المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم، تَعتبر الدول الأخرى أنه هجوم ضد الجميع وترد وفقا لذلك.

وسعى حلف شمال الأطلسي في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاته مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ودعا قادتها للمشاركة في قمم الحلف.

وقال روته وهو هولندي أصبح أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في تشرين الأول/أكتوبر “يجب أن نتجاوز البيانات المشتركة… فلنجعل الأمور ملموسة”.

وعززت اليابان تعاونها العسكري مع الدول الأوروبية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت طوكيو والاتحاد الأوروبي عن شراكة أمنية ودفاعية جديدة.

ستو/س ح-ود/ب ق