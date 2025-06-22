الأمين العام للأمم المتحدة: الضربة الأمريكية على إيران تصعيد خطير

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الأمم المتحدة (رويترز) – وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الأمريكية على إيران بأنها “تصعيد خطير في منطقة تواجه مخاطر، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.

وقال جوتيريش في بيان “هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم”.

وأضاف “في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام”.