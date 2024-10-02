الأمين العام للأمم المتحدة: دوامة العنف في الشرق الأوسط لا بد أن تتوقف

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الأمم المتحدة (رويترز) – ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وقال لمجلس الأمن إن “دوامة تبادل العنف الدامية في الشرق الأوسط لا بد أن تتوقف”.

وقال جوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن “الوقت ينفد”.

وعقد المجلس المكون من 15 عضوا اجتماعا بعد أن قتلت إسرائيل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية وبدأت هجوما بريا ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، وبعد هجوم إيران على إسرائيل في ضربة أثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع أنطونيو جوتيريش من دخول البلاد لأنه لم يندد “بشكل واضح” بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء بررت طهران هجومها على إسرائيل باعتباره دفاعا عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى “أعمال عدوانية” قامت بها إسرائيل شملت انتهاكات لسيادة إيران.

وجاء في رسالة طهران إلى المجلس “إيران… في امتثال تام لمبدأ التمييز بموجب القانون الدولي الإنساني، استهدفت فقط منشآت عسكرية وأمنية للنظام بضرباتها الصاروخية الدفاعية”.

ورفض مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء ما جاء في رسالة طهران.

وقال للصحفيين “كان هجوما محسوبا على السكان المدنيين… لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذا العدوان. سترد إسرائيل. سيكون ردنا حاسما، ونعم، سيكون مؤلما، ولكن على عكس إيران سنتصرف بما يتسق تماما مع القانون الدولي”.