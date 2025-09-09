الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالهجمات الإسرائيلية على قطر

الأمم المتحدة (رويترز) – ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء بالهجمات الإسرائيلية على قطر ووصفها بأنها “انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

وقال جوتيريش إن قطر تلعب دورا إيجابيا للغاية في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال للصحفيين: “على جميع الأطراف العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره”.

