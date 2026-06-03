الأمين العام للحلف الأطلسي يزور أوكرانيا غداة ضربات روسية عنيفة

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وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء الى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقا، وتأتي غداة تعرّض البلاد لضربات روسية عنيفة.

ويناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يتوقع أن يجتمع مع روته، أعضاء التكتل الدفاعي للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية.

وأكد متحدّث بأن روته وصل برفقه سفراء من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدما نشرت شركة السكك الحديد الوطنية الأوكرانية صورا لوصوله إلى كييف.

وقالت الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي “اليوم في محطة كييف للقطارات، سررنا بالترحيب بالأمين العام للناتو مارك روته”.

وأضافت “هذه الزيارة بالغة الأهمية، كما كل سابقاتها، لأنها بادرة تضامن ودعم من الحلف لبلادنا”، قبل أن تحذف المنشور لاحقا.

تأتي زيارة روته بعد ساعات على استهداف مسيّرات أوكرانية منشآت للطاقة ومواقع عسكرية في مدينة سان بطرسبورغ في شمال روسيا حيث يجتمع مسؤولون لحضور منتدى اقتصادي مهم.

وأطلقت روسيا مئات المسيّرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل بحسب السلطات المحلية.

بور/كام-لين/دص